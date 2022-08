Polizei Braunschweig

POL-BS: Fahrradfahrer verletzt Fußgänger und flüchtet - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Theaterwall,

19.08.2022, 07.05 Uhr

Ein Fahrradfahrer kollidierte mit einem Fußgänger und flüchtete.

Am Freitagmorgen war ein 39-jähriger Braunschweiger zu Fuß im Theaterpark unterwegs. Er ging auf einem Fußweg parallel zum Theaterwall. Plötzlich fuhr ein Fahrradfahrer von hinten in ihn hinein. Der Braunschweiger stürzte und verletzte sich an Handgelenk und Knie. Der Radfahrer setzte seinen Weg in Richtung Steinweg fort, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst (0531/476-3935) zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell