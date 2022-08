POL-BS: Einbruch in Bürogebäude der Technischen Universität Braunschweig

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Wilhelmitorwall, 17.08.2022, 22.00 Uhr Eine junge Frau wurde auf dem Wilhelmitorwall sexuell belästigt. Am Mittwochabend war eine 19-jährige Braunschweigerin auf dem Wilhelmitorwall unterwegs. Unweit der Ferdinandstraße wurde sie plötzlich von einem Mann bedrängt. Dieser griff ihr an das Gesäß und zog sie an sich heran. Die Braunschweigerin schrie den Mann laut an uns schlug ...

mehr