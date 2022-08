Polizei Braunschweig

POL-BS: Zwei entwendete Geländewagen flüchten über die A 2

Braunschweig (ots)

A 2 Höhe Königslutter, Alleringersleben, Eilsleben 17.08.2022, 23.39 Uhr

Zwei entwendete Fahrzeuge wurden auf der A2 festgestellt. Ein Fahrzeug konnte angehalten werden.

In der Nacht auf Donnerstag stellte eine Funkstreifenbesatzung der Braunschweiger Polizei zwei Jeep Grand Cherokee auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin fest. Eine Überprüfung ergab, dass sich an einem der Fahrzeuge ein entwendetes Kennzeichen befand.

Die Beamten forderten weitere Funkstreifenwagen für eine Kontrolle an. Kurz bevor die Kollegen eintrafen, trennten sich die beiden Fahrzeuge. Ein Jeep fuhr auf den Parkplatz Uhry, der andere weiter in Richtung Berlin.

Bei dem Versuch, das Fahrzeug auf dem Parkplatz zu kontrollieren, fuhr der Fahrer sofort wieder auf die Autobahn und flüchtete mit über 230 km/h in Richtung Berlin. An der Anschlussstelle Alleringersleben fuhr das Fahrzeug ab und setzte die Flucht über die L 240 und B1 fort. Hier verloren die Beamten den Sichtkontakt.

Trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers und Funkstreifenwagen aus Sachsen-Anhalt kann der Jeep nicht wieder aufgefunden werden.

Der zweite Jeep kann im Bereich der Anschlussstelle Eilsleben gestoppt werden. Es stellte sich heraus, dass der Jeep vor wenigen Tagen in Rheinland-Pfalz entwendet wurde. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die 44-jährige Fahrerin wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell