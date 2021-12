Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Turnhalle beschmiert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Unbekannter "Künstler" verewigte sich auf der Glasfassade einer Turnhalle in Eisenberg. Wie ein Zeuge am Dienstagvormittag mitteilte, wurden mehrere Graffitis in diesem Bereich festgestellt. Sowohl an die Tafel am Eingang, als auch den Müllcontainer nutzten der oder die Unbekannten zudem noch als Leinwand. Die eingesetzten Beamten konnten keine Sprayerutensilien vor Ort feststellen und auch die Farbe war bereits getrocknet.

