POL-BS: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Stadtgebiet Falsche Polizeibeamte verlangen am Telefon Geld In der letzten Woche gab es in Braunschweig vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten. Besonders ältere Menschen werden von falschen Polizeibeamten angerufen. Es wird von einem Unfall berichtet und dass, um einer Haftstrafe für einen Verwandten zu umgehen, ein Geldbetrag gezahlt werden müsste. Um dieser Situation mehr ...

