POL-BS: Trickbetrüger am Werk- die Polizei warnt

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Steinweg, 13.08.2022, 13:34 Uhr Auf dem Steinweg kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto. Am Samstag befuhr ein 72-Jähriger aus dem Landkreis Wolfenbüttel mit seiner Yamaha den Steinweg. Er fuhr stadtauswärts in Richtung Theater. Aus der Schöppenstedter Straße bog in diesem Augenblick ein 58-jähriger ...

