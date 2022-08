Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall mit leichtverletztem Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Steinweg,

13.08.2022, 13:34 Uhr

Auf dem Steinweg kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto.

Am Samstag befuhr ein 72-Jähriger aus dem Landkreis Wolfenbüttel mit seiner Yamaha den Steinweg. Er fuhr stadtauswärts in Richtung Theater. Aus der Schöppenstedter Straße bog in diesem Augenblick ein 58-jähriger Braunschweiger mit seinem Mercedes-Benz auf den Steinweg ab. Er wollte ebenfalls in Richtung Theater fahren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei leicht am Bein.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell