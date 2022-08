Polizei Braunschweig

POL-BS: CSD-Parade durch Braunschweiger Innenstadt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

13.08.2022, 13:00-22:00 Uhr

Aufzug und anschließenden Versammlung anlässlich des Sommerloch-Festivals.

Am Samstag fand der diesjährige Christopher-Street-Day in der Braunschweiger Innenstadt statt.

Mittags startete der dazugehörige Aufzug und führte durch die gesamte Innenstadt. Knapp zwei Stunden später kam der Aufzug wieder am Schlossplatz an. Aus polizeilicher Sicht gab es keinerlei Störungen während des Aufzuges. Während der Parade kam es zu Verkehrsbehinderungen aufgrund der Größe und Länge des Aufzuges. Diese endeten jedoch wieder mit der Ankunft am Schlossplatz.

Die anschließende versammlungsrechtliche stationäre Veranstaltung auf dem Schlossplatz wurde durch polizeiliche Präsenz begleitet. Nach Beleidigungen konnten die Beschuldigten direkt festgestellt werden und es wurden Strafanzeigen eingeleitet.

Im weiterer Veranstaltungsverlauf kam es, aufgrund von Alkoholkonsums, zu mehreren Streitigkeiten zwischen den Versammlungsteilnehmenden. Diese wurden durch die Polizei geschlichtet und es wurden teilweise Platzverweise ausgesprochen.

In der Gesamtheit kann die Polizei jedoch einen ruhigen Verlauf feststellen. Aufgrund dessen ist der Einsatzleiter der Polizei auch mit dem Ablauf zufrieden. Bei strafrechtlich relevanten Sachverhalten wurde durch die Beamten Strafanzeigen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell