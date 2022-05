Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte hebelten in dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 11.05.2022, bis Freitag, 13.05.2022, in der Stettengasse, zwischen der Schillerstraße und Scheffelstraße, eine Kellertür eines Einfamilienhauses auf um in dieses zu gelangen. Über eventuelles Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0 (24 h), sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang in dem betroffenen Wohngebiet verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

