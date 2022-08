Polizei Braunschweig

POL-BS: Diebstahl und Bedrohung im Supermarkt - Polizei sucht nach einer Zeugin

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Münchenstraße

13.07.2022, 13:55 Uhr

Zwei Männer entwendeten eine Flasche Rum und bedrohten die Angestellten.

Am 13.07.2022 entwendeten zwei Männer eine Flasche Rum in einem Supermarkt an der Münchenstraße. Als die beiden Männer zu Fuß flüchteten, nahmen Mitarbeiter des Supermarktes die Verfolgung auf. Hierbei sprachen die Flüchtenden Bedrohungen gegenüber den Mitarbeitern aus.

Einer der Männer stieg in eine Straßenbahn. Als es dem Mitarbeiter nicht gelang, ebenfalls in die Straßenbahn zu steigen, hielt eine Kundin des Supermarktes mit ihrem Auto an und fuhr den Mitarbeiter zur nächsten Straßenbahnhaltestelle.

Hier gelang es ihm, den Flüchtenden an seinem Rucksack festzuhalten. Dieser konnte sich jedoch losreißen und setzte seine Flucht ohne den Rucksack fort. Auch der zweite Tatverdächtige konnte zunächst unerkannt flüchten.

Die Kundin fuhr den Supermarktmitarbeiter nun zurück zum Supermarkt. Den Rucksack übergab er der Polizei.

Der Polizei gelang es, zwei Tatverdächtige zu ermitteln. Es handelt sich um zwei Braunschweiger im Alter von 22 und 34 Jahren.

Die Polizei sucht nun die Kundin, die den Mitarbeiter zur Straßenbahnhaltestelle gefahren hat. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Süd unter der Telefonnummer 0531/476-3515.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell