Polizei Braunschweig

POL-BS: Verdacht der versuchten Vergewaltigung - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wilhelmitorwall,

17.08.2022, 22.00 Uhr

Eine junge Frau wurde auf dem Wilhelmitorwall sexuell belästigt.

Am Mittwochabend war eine 19-jährige Braunschweigerin auf dem Wilhelmitorwall unterwegs. Unweit der Ferdinandstraße wurde sie plötzlich von einem Mann bedrängt. Dieser griff ihr an das Gesäß und zog sie an sich heran. Die Braunschweigerin schrie den Mann laut an uns schlug zweimal nach ihm. Der Mann ließ sie nun los und die 19-Jährige flüchtete in Richtung Sonnenstraße. Der Täter lief in die entgegengesetzte Richtung.

Die Braunschweigerin beschreibt den Angreifer als

- ca. 18 Jahre alt - ca. 160 cm groß - schlank - schwarzer Vollbart.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer versuchten Vergewaltigung und sucht nach Zeugen der Tat. Eine Familie, von der die Braunschweigerin auf der Sonnenstraße angesprochen wurde, wird ebenfalls gebeten sich zu melden.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell