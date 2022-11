Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.11.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Zeugensuche nach Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich voraussichtlich in der Zeit zwischen Ende Oktober und Freitag, dem 25.11.2022, zugetragen hat. Beschädigt wurde ein Metallzaun, der einen öffentlichen Parkplatz in der Berliner Straße in Buchen begrenzt. Vermutlich beim Wenden oder Rückfahrtsfahren touchierte der Tatverdächtige den Zaun und verursachte so einen Schaden von zirka 1.000 Euro. Der Fahrzeuglenker fuhr im Anschluss davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Mudau: Hund nach Verkehrsunfall verendet - Zeugen gesucht

Auf einem Waldweg im Bereich der L 2311 bei Ernsttal ereignete sich Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall mit einem Hund, den das Tier leider nicht überlebte. Die Hundebesitzerin wollte ihren Hund, einen Harzer Fuchs, nach einem Spaziergang auf dem dortigen Wanderparkplatz in ihr Auto verladen. Ein bisher unbekannter Mann wies sie währenddessen auf eine dortige Leinenpflicht hin und fuhr im Anschluss in einem dunkelroten Renault davon. Der junge Hund rannte neben dem Auto her, überholte es und wurde infolgedessen vom Fahrzeug überrollt. Der Fahrzeuglenker fuhr nach dem Vorfall davon. Der Hund wurde dabei so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag. Das Polizeirevier Buchen sucht nun unter der Telefonnummer 06281 9040 nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Unfallbeteiligten geben können. Dieser wird wie folgt beschrieben: Männlich, zirka 45 Jahre alt und ungefähr 180 Zentimeter groß, athletische Figur.

Buchen: Einbruchdiebstahl mit hohem Sachschaden

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Donnerstag 20.30 Uhr bis Freitag 5.30 Uhr widerrechtlich Zugang zu einem Betriebshof in der Straße "Am hohen Markstein" in Buchen und entwendete Kabel im Wert von zirka 10.000 Euro. Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

