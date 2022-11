Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.11.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Pfedelbach: Drei Personen nach Unfall im Krankenhaus

Zwei Pkw kollidierten am Montagabend in Pfedelbach. Der 21-jährige Fahrer eines Opels war gegen 19 Uhr auf der Otto-Rettenmaier-Straße unterwegs. Als er in die Kreuzung der Öhringer Straße mit der Allmendstraße einfuhr, missachtete er wohl die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Touran. Durch den Zusammenstoß drehten sich beide Autos um die eigene Achse und kamen jeweils in entgegengesetzter Richtung zum Stehen. Die beiden Insassen des Opels sowie der 50-jährige Fahrer des Tourans wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 9.000 Euro.

Forchtenberg: Nur ein, zwei Bierchen getrunken

Nach einer Kontrolle am Montagabend in Forchtenberg musste ein 57-Jähriger seinen Führerschein abgeben. Der Mann fuhr gegen 22.45 Uhr auf der Landesstraße von Orendelsall in Richtung Forchtenberg. Im Kreisverkehr mit der Landesstraße 1046 konnte er von einer Streife beobachtet und anschließend in Forchtenberg kontrolliert werden. Hierbei gab er spontan an ein oder zwei Bierchen getrunken zu haben. Da die Beamten Alkoholgeruch in seinem Atem wahrnahmen, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Daher wurde der 57-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und sein Führerschein sichergestellt. Er muss nun außerdem mit einer Anzeige rechnen.

Kupferzell: 10.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Ein Kia und ein Opel kollidierten am Montagmorgen bei Kupferzell. Der Opel befuhr gegen 5.45 Uhr die Bundesstraße 19 von Schwäbisch Hall in Richtung Kupferzell. Auf Höhe des Gewerbeparks Hohenlohe fuhr der Kia-Lenker aus dem Einmündungsbereich auf die B19 auf und missachtete die Vorfahrt des Opel-Lenkers. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

