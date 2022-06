POL-WES: Hamminkeln - Auto landet in Apotheke

Moers (ots) - Am Sonntag gegen 22.45 Uhr wurde ein 15-jähriger Jugendlicher aus Moers mit einem Messer am Oberschenkel verletzt. Nach ambulanter Behandlung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Der Junge war angeblich alleine auf der Homberger Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 79 stach ihm ein Unbekannter ein Messer in den Oberschenkel und flüchtete in ...

