POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.11.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Dach durch Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Mehrere hundert Euro Schaden an einem Dach verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zwischen Freitag und Dienstag in Wertheim. Auf einer Höhe von 3,20 Meter touchierte das unbekannte Fahrzeug, vermutlich ein LKW oder ähnlich großes Gefährt, die Dachrinne eines Anwesens im Mühlwörthweg. Das Polizeirevier Wertheim ermittelt und sucht Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Tauberbischofsheim: Auto auf Parkplatz beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Einen Schaden von 2.500 Euro verursachte eine unbekannte Person am Dienstagvormittag in Tauberbischofsheim. Der oder die Unbekannte hatte gegen 11 Uhr mit seinem oder ihrem Fahrzeug einen auf einem Discounterparkplatz in der Mergentheimer Straße abgestellten Audi beschädigt. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach davon und hinterließ nichts außer rotem Lack, der vermutlich von seinem oder ihrem Fahrzeug stammt. Zeugen des Unfalls und Personen die Angaben zu dem oder der Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Auf etwa 1.000 Euro beläuft sich der Schaden an einem Opel Mokka nach einem Unfall. Eine unbekannte Person verusachte den Schaden an dem PKW am Dienstagmittag auf einem Parkplatz in Tauberbischofsheim. Vermutlich beim Ein- oder Aussteigen beschädigte eine unbekannte Person zwischen 12.40 Uhr und 13 Uhr den auf einem Parkplatz in der Pestalozziallee abgestellten Mokka einer 25-Jährigen. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern oder die Polizei zu rufen, fuhr der oder die Unbekannte einfach davon. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf die unbekannte Person geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09341 810 entgegengenommen.

