POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.11.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Neckarsulm: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein entgegenkommendes Auto streifte am Montagabend den Mercedes einer Frau auf der Kreisstraße 2117 zwischen Bad Friedrichshall und Neckarsulm. Eine 38-Jährige war mit ihrem Mercedes gegen 17.15 Uhr in Richtung Neckarsulm unterwegs, als eine bisher unbekannte Person mit ihrem PKW, aus dem Gegenverkehr, auf die Fahrbahn der 38-Jährigen geriet und diesen toucheirte. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich die bisher unbekannte Person vom Unfallort, ohne anzuhalten oder die Polizei zu rufen. Der Mercedes musste im Anschluss abgeschleppt werden, da bei dem Aufprall die Achse des Fahrzeugs beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer die hinter dem Mercedes, in gleicher Fahrtrichtung, unterwegs waren, die Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen können. Der PKW müsste im vorderen linken Bereich Beschädigungen aufweisen. Hinweise werden vom Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, entgegengenommen.

Heilbronn: Teile von Audis gestohlen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten bisher Unbekannte diverse Fahrzeugteile an mehreren Audis auf dem Ausstellungsgelände eines Autohandels in der Stuttgarter Straße in Heilbronn. Die Fahrzeuge wurden durch die Täter auf Pflastersteine aufgebockt und die Kompletträdersätze sowie zum Teil die Bremsanlage abmontiert. Der entstandene Schaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Flein/Talheim: Vermehrt Fahrraddiebstähle

In den Gemeinden Flein und Talheim häufen sich in jüngster Zeit Diebstähle von Fahrrädern. Der oder die Täter haben es dabei primär auf Mountainbikes abgesehen. Die bisher unbekannten Täter beschafften sich Zutritt zu Garagen und Abstellräumen und entwendeten die dort abgestellten und zum Teil auch gesicherten Räder. In einigen Fällen waren die Garagen oder Abstellräume nicht richtig gesichert oder offenstehend. Die Polizei Weinsberg bittet die Bevölkerung entsprechende Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen und bei möglichen verdächtigen Wahrnehmungen den Polizeinotruf zu verständigen.

Gundelsheim: Holzdiebe gesucht

Fünf Ster Brennholz stahlen Unbekannte in der letzten Woche aus dem Gundelsheimer Stadtwald. Das am Wegrand des Römersträßle abgelagerte Holz wurde von den Tätern zwischen Montag und Sonntag vermutlich mittels einem Schlepper oder Traktor abtransportiert. Aufgrund der Spuren könnte das Tatfahrzeug mit einem Reifen der Größe 480 bereift sein. Zeugen die etwas Verdächtiges beobachten konnten oder gesehen haben, wer große Holzmengen aus dem Stadtwald abtransportiert hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06269 41041

