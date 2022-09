POL-F: 220907 - 1031 Frankfurt-Innenstadt: Tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte

Frankfurt (ots) - (fue) Ein 22-jähriger Radfahrer befuhr zusammen mit einem weiteren Radler am Dienstag, den 06. September 2022, gegen 14.30 Uhr, den Radweg Am Erlenbruch in Richtung des Max-Bromme-Steiges. An dem unbeschrankten Bahnübergang in Höhe des Stadions kreuzte der Radfahrer nach links in Richtung Am Riederbruch. Trotz der sofort durchgeführten ...

