POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.11.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.11.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Bretzfeld: Sattelzug beschädigt und weggefahren - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet unter der Rufnummer 07941 9300 um Hinweise von Zeugen, die in der Zeit zwischen Montag um 10.00 Uhr und Dienstag um 9.00 Uhr eine Unfallflucht in der Carl-Zeiss-Straße in Bretzfeld beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich beim rückwärtigen Ausparken einen geparkten Sattelzug und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen und den Schaden zu melden. Es entstand Sachschaden am Sattelzug in Höhe von zirka 2.500 Euro.

Kupferzell: 17.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Auf zirka 17.000 Euro beläuft sich der Sachschaden eines Verkehrsunfalls, der sich Montagabend gegen 19.00 Uhr auf der L1036 in Kupferzell zugetragen hat. Vermutlich aus Unachtsamkeit nahm der 53-jährige Fahrer eines Fords im Kreuzungsbereich der K2368 und der L1036 einem 69-jährigen Opel-Fahrer die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Opel nach links von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hinabfuhr. Die Fahrzeuglenker blieben unverletzt, ihre Fahrzeuge waren jedoch beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kupferzell: Aufgefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen bei Kupferzell eine unbekannte Person. Am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, befuhr der oder die Unbekannte mit einem Pkw die Bundesstraße 19 zwischen Schwäbisch Hall und Kupferzell. Zwischen Der Anschlussstelle der Autobahn 6 und Kupferzell übersah er oder sie vermutlich den an einer Ampel verkehrsbedingt stehenden Audi eines 62-Jährigen und den BMW eines 19-Jährigen, woraufhin die unbekannte Person auf den Audi auffuhr und diesen gegen den BMW schob. Anstatt sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe 10.000 Euro zu kümmern, fuhr sie davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

