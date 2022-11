Polizei Gütersloh

POL-GT: Mutmaßliche Einbrecher überrascht

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (TP) - Am frühen Dienstagmorgen (22.11.22, 02:00 Uhr) wurden auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens an der Otto-Hahn-Straße, im Ortsteil Stukenbrock, verdächtige Personen festgestellt. Nach Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte konnten auf dem Gelände keine Personen mehr festgestellt werden. Im unmittelbaren Nahbereich wurde ein Pkw-Fahrer angetroffen, der offensichtlich einen Defekt an seinem Fahrzeug vortäuschte. Ferner gehörten die an seinem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu seinem Pkw. Die Person wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Gütersloh verbracht. Da die Besitzverhältnisse zu dem von ihm genutzten Pkw nicht geklärt werden konnten, wurde der Pkw durch die Polizei sichergestellt und durch ein beauftragtes Unternehmen eingeschleppt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nach weiteren Personen, wurde neben mehreren Streifenwagenbesatzungen, auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Suchmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung weiterer Tatverdächtiger. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Beobachtungen im besagten Bereich getätigt hat wird gebeten, sich mit der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr.: 05241 8690 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell