Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Jugendlicher am zweiten Weihnachtsfeiertag ausgeraubt

Mainz-Weisenau (ots)

Ein 14-jähriger Jugendlicher wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag Opfer eines Raubes. Der Jugendliche befand sich zusammen mit einem ebenfalls 14-jährigen Bekannten gegen 20:55 Uhr in einem Bus der Linie 62 in Richtung Mainz-Weisenau. Im Bus wurden die beiden von den bislang unbekannten Tätern angesprochen, die augenscheinlich gezielt Streit suchten und versuchten die 14-Jährigen zu provozieren. Nachdem einer der 14-Jährigen den Bus bereits verlassen hatte, stieg der zweite 14-Jährige in der Friedrich-Ebert-Straße aus dem Bus aus. Die beiden Täter verließen hier ebenfalls den Bus und folgen dem 14-Jährigen. Einer der Täter zog plötzlich ein Messer, bedrohte den 14-jährigen und durchsuchte ihn und den Inhalt seiner Taschen. Die Täter erbeuteten letztlich Bargeld aus dem Portemonnaie und den Jackentaschen des 14-Jährigen und flüchten nach Tatausführung in Richtung Portlandstraße. Die Täter, bei denen es sich um Jugendliche im Alter zwischen 15- und 17-Jahren handeln soll, konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Täter (mit Messer):

-ca. 180cm groß -ca.70 kg schwer -schlanke normale Figur -sprach deutsch mit leichtem Akzent -blaue Jeans -hellgraue offen getragene Jacke -schwarze kurze Haare mit auffälligem Scheitel -geringer Bartwuchs

2. Täter:

-ca.170-175cm groß -ca.100kg schwer -dickliche Figur -sprach deutsch mit leichtem Akzent -Adidas Jogginghose (drei weiße Streifen ab ca. Kniehohe) -Beiger Pullover -Auffälliger Mittelscheitel und schwarze mittellange lockige Haare

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell