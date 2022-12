Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hartenberg, Münchfeld Diebstahl von Motorrad

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots)

Die Halterin einer BMW F650 CS Typ K14 musste am Montag, den 26.12.2022 feststellen, dass ihr Motorrad gestohlen wurde. Die genannte Maschine stand in der Zeit vom 23.12.-26.12.2022 auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße Im Münchfeld in Mainz. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

