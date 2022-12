POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 12. Dezember bis 18. Dezember 2022

Hamm-Mitte (ots) - Bei einem Zusammenstoß im Einmündungsbereich der Wilhelmstraße/Pestalozzistraße am Freitag, 16. Dezember, gegen 18.10 Uhr, verletzte sich ein Fahrradfahrer aus Hamm leicht. Der 30-Jährige war mit seinem Rad auf der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Westen unterwegs, als es zu einer Kollision dem Skoda einer 49-jährigen Frau aus Hamm kam. Die Skoda-Fahrerin wollte rechts von der Wilhelmstraße in die ...

mehr