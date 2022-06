Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss oder unterwegs

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende waren mehrere Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke unterwegs - nicht in allen Fällen blieben Schäden aus.

Am Samstag (18.06.2022) gegen 21:15 Uhr hatte ein 50-Jähriger aus Geestland seinen zulassungsfreien Traktor (6 km/h) mit Anhänger in einen Straßengraben gelenkt. Dort war das Gespann stecken geblieben. Offensichtlich hatte der Fahrer beim Befahren der Grünfläche den Graben übersehen. Grund hierfür dürfte die Alkoholisierung des Mannes gewesen sein. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,1 Promille festgestellt. Es folgte eine Blutprobenentnahme. Gegen den Geestländer, welcher bereits mehrfach wegen Trunkenheit im Verkehr aufgefallen war, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Schäden entstanden nicht.

Am Sonntag (19.06.2022) gegen 02:00 Uhr beabsichtigten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen Opel Astra einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Die Fahrerin, eine 28-Jährige aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste, missachtete aber zunächst die Anhaltezeichen und fuhr zeitweise mit 90 km/h durch ein Wohngebiet. In der Imsumer Straße stoppte sie schließlich ihr Fahrzeug. Die junge Frau räumte ein, vor Fahrantritt Alkohol konsumiert zu haben. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Weiterhin folgten die Sicherstellung des Führerscheins und die Eröffnung eines Strafverfahrens.

Gegen 04:30 Uhr geriet eine 22-jährige Cuxhavenerin in der Kapitän-Alexander-Straße in Cuxhaven mit ihrem PKW in eine Verkehrskontrolle. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Sie muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

Gegen 19:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Geestland-Drangstedt. Ein 45-Jähriger aus Geestland war mit seinem Ford Focus im Wendehammer der Tulpengasse von der Fahrbahn abgekommen und hatte eine Straßenlaterne beschädigt. Der Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Gegen 20:55 Uhr geriet ein 35-jähriger Hemmoorer mit einem Kleinkraftrad in Hemmoor in eine Verkehrskontrolle. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Er war des Weiteren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen 22:40 Uhr wurde eine 50-jährige Cuxhavenerin mit ihrem PKW in Cuxhaven kontrolliert. Ein Vortest ergab ein Wert von mehr als 2 Promille. Ihr wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

