Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Cuxhaven (ots)

Geestland. Ein 59 jähriger Führer eines Sattelzuges befuhr am heutigen Montag (20.06.2022) gegen 08:30 Uhr die Landesstraße 120 aus Drangstedt kommend in Richtung Bad Bederkesa. Dabei durchfuhr er kurz nach der Ortschaft die dortige Rechtskurve. Am Kurvenausgang kam es zum Zusammenstoß mit einer 62jährigen Führerin eines Pkw Ford. Der Pkw wurde dabei auf der links Seite nicht unerheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Beide Beteiligte gaben an, dass sie auf ihren Fahrstreifen geblieben seien. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Geestland (Telefon 04743-9280) oder der Polizeistation Bad Bederkesa (Telefon 04745-931140) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell