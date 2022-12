Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte brechen in Doppelhaushälfte ein

Hamm-Uentrop (ots)

In eine Doppelhaushälfte an der Bernhard-Ketzlick-Straße wurde am Samstag, 17. Dezember, zwischen 17.55 Uhr und 22.15 Uhr, eingebrochen.

Der oder die Täter hebelten eine Balkontür auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume. Anschließend flüchteten die unbekannten Einbrecher - nach jetzigem Kenntnisstand mit Schmuck als Beute.

Es entstand Sachschaden.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell