POL-HAM: Volkswagen beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Mitte (ots) - Eine 18-Jährige ist am Sonntag, 18. Dezember, an der Kreuzung Hafenstraße/Münsterstraße/Adenauerallee Opfer eines Raubes geworden. Die Frau aus Hamm befand sich nach einem Spaziergang an der Unterführung der Münsterstraße, als sie von dem unbekannten Räuber gegen 3.20 Uhr angesprochen wurde. Nachdem der Unbekannte die 18-jährige fragte, ob er sich Geld leihen könnte und sie dies verneinte, ...

mehr