POL-HAM: Brand einer Lagerhalle

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte Täter sind am Donnerstag, 15. Dezember, zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus an der Hohe Straße eingebrochen. Durch das Aufhebeln einer Wohnungstür gelangten die Einbrecher in eine Wohnung und durchsuchten dort sämtliche Räume. Nach jetzigem Kenntnisstand nahmen sie Schmuck als Diebesgut mit. Es entstand Sachschaden, ...

mehr