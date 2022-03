LPI-SLF: Dieseldiebstahl aus Notstromaggregat

Neuhaus am Rennweg (ots) - Eine 59-Jährige parkte ihren Opel auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Brandweg in Neuhaus am Rennweg. Auf Grund unzureichender Sicherung setzte sich das Fahrzeug selbständig in Bewegung, querte die Straße Brandweg, durchbrach einen Metallzaum, beschädigte eine Bruchsteinmauer und kam auf dem Hof einer Firma zum Stehen. Dabei entstand Sachschaden am Zaun, an der Mauer sowie am Fahrzeug. ...

mehr