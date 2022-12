Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim, Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Gonsenheim (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es im Zeitraum vom 24.-25.12.2022 in Mainz in der Luisenstraße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand betraten der oder die Täter das Haus über die rückwärtig gelegene Terrasse. Hier zerstörten sie die Glasscheibe und gelangten so ins Innere des Hauses, wo sie die Zimmer und Einrichtungsgegenstände nach Wertgegenständen durchsuchten Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt der Tat im Urlaub. Die Mainzer Kriminalpolizei hat eine Spurensuche durchgeführt, die Ermittlungen dauern an.

