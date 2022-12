Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Imbiss

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag brach ein noch unbekannter Täter in einen Imbiss in der Bahnhofstraße in Herrenberg ein und stahl Bargeld aus der Kasse. Um ins Innere zu gelangen, schlug der Einbrecher die Scheibe der Eingangstür ein. Aus der Kasse entwendete er anschließend einen vierstelligen Bargeldbetrag, mit dem er sich davon machte. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich an das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0.

