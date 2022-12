Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Oberjesingen: 35-Jähriger wirft Musikinstrument durch Fenster

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da er sich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation befand, randalierte ein 35 Jahre alter Mann am Donnerstagabend in der Straße "Welle" in Oberjesingen. Ein im selben Wohnhaus lebender Nachbar hatte die Polizei gegen 23.00 Uhr alarmiert, da der 35-Jährige in seiner Wohnung herumschrie und auch ein Saxophon durch eine Fensterscheibe geworfen hatte. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Herrenberg gewann vor Ort den Eindruck, dass der Mann verwirrt zu sein schien. Aufgrund dessen wurde er im weiteren Verlauf in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Darüber hinaus wird wegen Sachbeschädigung gegen den 35-Jährigen ermittelt.

