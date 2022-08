Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zeugenaufruf in Leonberg: Unfall verursacht und abgehauen - Polizei sucht graue E-Klasse

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag um 17:45 Uhr kam es in Leonberg zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht. Ein Pkw-Kombi, mutmaßlich eine graue Mercedes-Benz E-Klasse, befuhr die Stuttgarter Straße in Leonberg in aufsteigende Richtung, also in Richtung Engelberg. Aufgrund am Fahrbahnrand parkender Fahrzeuge musste der Mercedeslenker auf die Gegenfahrspur ausweichen und übersah den dort entgegenkommenden Toyota Prius eines 37-Jährigen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der 37-Jährige nach rechts aus und kollidierte mit einem 34-jährigen Radfahrer, der zu diesem Zeitpunkt neben dem Toyota auf dem Radfahrstreifen fuhr. Der Radler stürzte und verletze sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Toyota-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hielt kurz an, setzte seine Fahrt anschließend jedoch fort, ohne sich um den entstandenen Schaden und den Verletzten zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu der flüchtigen E-Klasse geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter der Tel.: 07152/6050 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell