Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mitsubishi gestohlen +++ Lenkräder im Visier von Autoaufbrechern +++ Schmuckstücke aus Einfamilienhaus gestohlen +++ Katalysatoren abmontiert +++ Brand auf Kleingartenanlage+++

Wiesbaden (ots)

1. Mitsubishi gestohlen,

Wiesbaden, Hildastraße, 14.11.2021, 17.30 Uhr bis 15.11.2021, 08.45 Uhr

(pl)Autodiebe haben zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in Wiesbaden einen in der Hildastraße abgestellten braunen Mitsubishi ASX im Wert von rund 20.000 Euro gestohlen. Das besagte Fahrzeug konnte am 17.11.2021 gegen 08:30 Uhr im Bereich der Johannes-Maaß-Straße festgestellt werden. Der Mitsubishi wurde zunächst für weitere Ermittlungen durch die Polizei sichergestellt.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu dem Diebstahl oder der Weiteren Nutzung des Fahrzeugs unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Lenkräder aus drei Fahrzeugen ausgebaut, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 15.11.2021, 16.00 Uhr bis 16.11.2021, 08.00 Uhr,

(pl)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen waren in der Dotzheimer Straße Autoaufbrecher zugange, welche es auf die Lenkräder dreier geparkter BMW abgesehen hatten. Die Täter schlugen jeweils eine Seitenscheibe der betroffenen Pkw ein und bauten anschließend die Lenkräder aus. Aus zwei Fahrzeugen wurden darüber hinaus auch noch die interaktiven Cockpits entwendet. Der verursachte Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Schmuckstücke aus Einfamilienhaus gestohlen, Wiesbaden-Dotzheim, Wiesbadener Straße, 16.11.2021, 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr,

(pl)Am Dienstag wurde ein Einfamilienhaus in der Wiesbadener Straße von Dieben heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr in das Wohnhaus ein und stahlen aus dem Schlafzimmer diverse Schmuckstücke. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

4. Katalysatoren abmontiert und gestohlen, Wiesbaden-Schierstein, Saarstraße, Wiesbaden-Südost, Balthasar-Neumann-Straße, Festgestellt: 16.11.2021,

(pl)In Wiesbaden wurden in den vergangenen Tagen die Katalysatoren von zwei geparkten Pkw ausgebaut und entwendet. Die betroffenen Pkw waren in der Saarstraße in Schierstein und in der Balthasar-Neumann-Straße abgestellt. Beide Diebstähle wurden im Verlauf des Dienstages festgestellt. Der verursachte Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

5. Verdacht der Brandstiftung auf Kleingartenanlage, Wiesbaden-Biebrich, Villacher Straße Dienstag, 16.11.2021, 15:00 Uhr bis 17:45 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Brand auf einer Kleingartenanlage in Biebrich, die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge kletterten unbekannte Täter zwischen 15:00 Uhr und 17:15 Uhr über einen Zaun auf das Grundstück und setzten dort mehrere Holzscheite in Brand. Das Feuer breitete sich aus und beschädigte Teile des Zaunes, sowie die Rückseite einer Gartenhütte und angrenzende Bäume. Insgesamt entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Spuren an der Brandstelle deuten auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Unbekannter Toter im Rhein,

Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße, Mittwoch, 17.11.2021, 08:30 Uhr

(he)Heute Morgen wurde der Polizei gegen 08:30 Uhr eine leblose Person gemeldet, welche im Bereich des Biebricher Rheinufers im Wasser treiben würde. Sofort wurden Einsatzkräfte wie Feuerwehr, Wasserschutzpolizei, Rettungsdienst sowie Streifen der Wiesbadener Polizei zur genannten Örtlichkeit entsandt. Es wurde festgestellt, dass es sich um den Leichnam einer männlichen Person handelt, welcher augenscheinlich schon längere Zeit im Wasser trieb. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen zur Identität des Verstorbenen keinerlei Hinweise vor. Ebenfalls kann zu einer möglichen Todesursache keine Aussage getroffen werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei wurde hinzugezogen und hat die Ermittlungen übernommen. Im Rahmen der Ermittlungen ist die Durchführung einer Obduktion geplant.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell