Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener schüttet Benzin in Hausflur (04.04.2022)

Ein betrunkener Mann hat am Montagabend gegen 22 Uhr eine Brandgefahr herbeigeführt und dadurch ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Ein 32-Jähriger schüttete im Flur eines Mehrfamilienhauses Benzin aus. Nachdem ihn Mitbewohner darauf ansprachen, zog sich der Mann in seine Wohnung zurück. Die alarmierten Helfer evakuierten wegen der Benzindämpfe und der damit verbundenen Brand- / Explosionsgefahr alle Bewohner des Hauses und brachten sie vorübergehend in einer benachbarten Klinik unter. Im Anschluss konnten sie auch den Betrunkenen aus seiner Wohnung zu holen, der seine Tür zuvor nicht geöffnet hatte. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizisten leicht. Ein Alkoholtest beim 32-Jährigen ergab einen Wert von über 1,2 Promille, die polizeilichen Ermittlungen gegen den Mann sind am Laufen. Nach Entfernen des Benzins und Durchlüften des Treppenhauses konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

