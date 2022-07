Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch

Quad und Elektroroller entwendet

Straelen-Holt (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (06. Juli 2022), 22:15 Uhr bis Donnerstag (07. Juli 2022), 06:00 Uhr, kam es in Straelen-Holt zu einem Einbruch in eine Gärtnerei an der Holter Straße. Der oder die Täter verschafften sich über ein Schiebetor, welches zu einer Lagerhalle führt, Zutritt zum Gelände. Von diesem wurde ein Quad mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-G 3961 sowie ein Elektroroller entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell