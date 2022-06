Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Alter Trecker gestohlen

Gescher (ots)

Baujahr 1965, rot lackiert und 2,8 Tonnen schwer - eine ungewöhnliche Diebesbeute stellt die alte Zugmaschine dar, die Unbekannte am Donnerstag in Gescher gestohlen haben. Der Trecker der Marke Renault hatte verschlossen auf einem Hof in der Bauerschaft Estern gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

