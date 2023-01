Polizei Münster

POL-MS: Radfahrer fährt auf dem Starweg in geparkten Pkw und flüchtet - Polizei sucht Zeugen und Beteiligten

Münster (ots)

Nach einem Unfall am vergangenen frühen Samstagmorgen (14.01., 00:58 Uhr) am Starweg in Gremmendorf ist die Polizei auf der Suche nach einem unbekannten Radfahrer und Zeugen.

Den ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Radfahrer auf dem Starweg in ein am Fahrbahnrand geparktes Auto und stürzte dabei vermutlich in das Fahrzeugheck. Anschließend fuhr er einfach davon. Da am Wagen ein erheblicher Sachschaden entstanden ist, ist davon auszugehen, dass sich der Radfahrer bei dem Unfall verletzt hat.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 257-0 entgegen.

