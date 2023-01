POL-MS: Junge nach Zusammenstoß gestürzt - Polizei sucht jungen Radfahrer

Münster (ots) - Am Donnerstag (12.01., 20:10 Uhr) haben bislang unbekannte Täter die Tasche einer Radfahrerin an der Windthorststraße an sich gerissen. Die 49-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Windthorststraße stadteinwärts. Ihre Tasche lag im Fahrradkorb auf dem Gepäckträger. Nach Aussage der Geschädigten habe sie ihre Tasche am Sattel gesichert und sich zusätzlich auf den Henkel gesetzt. Auf Höhe der ...

mehr