POL-MS: Tasche vom Fahrrad gerissen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster Ein 40-jähriger Tatverdächtiger steht im Verdacht, am Donnerstagabend (12.1., gegen 19:35 Uhr) seinen 59-jährigen Mitbewohner in einer Flüchtlingseinrichtung in Lotte an der Moorbreede ...

mehr