POL-MS: Schlägerei am Hawerkamp - Polizei Münster sucht Taxifahrer als Zeugen

Münster (ots) - Der Einstieg in den Polizeiberuf für 2024 ist mit Abitur, Fachabitur, beruflicher Qualifikation und jetzt neu auch mit mittlerem Bildungsabschluss möglich! Auf dem Polizeigelände an der Weseler Straße 264 in Münster findet am Dienstag, 17.01.2023, und am Montag, 06.02.2023, jeweils um 18.00 Uhr eine Informationsveranstaltung statt. Die Personalwerber des Polizeipräsidiums Münster geben Einblicke in ...

mehr