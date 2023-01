POL-MS: Mit mittlerem Bildungsabschluss zur Polizei NRW - Infoabend am kommenden Dienstag

Münster (ots) - Am Dienstag (10.01.) und Mittwoch (11.01.) sind unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser in Handorf und in ein Geschäft im Stadtteil Schützenhof eingebrochen. Im Zeitraum von Dienstag (10.01.), 16:00 Uhr, bis Mittwoch (11.01.), 15:30 Uhr, stiegen Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße Nieland in Handorf ein. Sie hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und entwendeten eine Stichsäge. Zu einem ...

