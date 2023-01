POL-MS: Drei Einbrüche in Handorf und Schützenhof - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Die Polizei ist nach einem Unfall am Friesenring in Höhe der Jahnstraße am vergangenen Mittwoch (11.01., 07.40 Uhr) auf der Suche nach einer Radfahrerin und Zeugen. Eine 6-jährige Fußgängerin war ersten Erkenntnissen zufolge gemeinsam mit einer Freundin auf dem Gehweg am Friesenring unterwegs und hatte die Absicht, diesen an einer Fußgängerampel ...

mehr