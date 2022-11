Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Einbrecher ergreifen die Flucht++Diebe kappen Stromversorgung++Einbrecher erbeuten Schmuck++Terrassentür aufgehebelt++Hausbesitzerin überrascht Einbrecher...++

Landkreis Verden und Osterholz (ots)

Einbrecher ergreifen die Flucht

Verden. Gewaltsam haben sich bislang unbekannte Diebe am späten Montagabend Zutritt zu einem Firmengelände in der Max-Planck-Straße verschafft. Die Täter hebelten mehrere Türen eines Gebäudes auf und legten Metallschrott zur Abholung bereit, als sie durch einen Zeugen gestört wurden und die Flucht ergriffen. Der durch den Einbruch verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Diebe kappen Stromversorgung

Langwedel. Einen Stromverteilerkasten samt dazu passender Starkstromkabel haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag auf einer Großbaustelle am Buchweizenkamp in Daverden erbeutet. Durch den Diebstahl wurde die Stromversorgung des Gebäudes gekappt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die örtliche Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Langwedel unter Telefon 04232/934910 entgegen.

Einbrecher erbeuten Schmuck

Oyten. Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro haben Unbekannte am Montagvormittag bei einem Einbruch in einen Bungalow im Rotdornweg erbeutet. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei dürfte sich der Einbruch zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr ereignet haben. Durch das brachiale Vorgehen der Täter entstand zusätzlicher Schaden. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter Telefon 04207/911060 zu melden.

Terrassentür aufgehebelt

Lilienthal. Durch Aufhebeln einer Terrassentür sind bislang unbekannte Täter im Verlauf des letzten Wochenendes in ein Reihenhaus in der Pillauer Straße gewaltsam eingedrungen. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Ob dabei auch etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Lilienthal unter Telefon 04298/465660 entgegen.

Hausbesitzerin überrascht Einbrecher

Worpswede. Die Bewohnerin eines Einfamilienwohnhauses am Südweder Kirchdamm hat am späten Montagnachmittag einen Einbrecher inflagranti überrascht. Durch Aufbrechen einer Seitentür hatte sich der Unbekannte zuvor gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Als die Frau in ihr Haus zurückkehrte, ergriff er sofort die Flucht und nahm dabei offenbar einen Pkw zu Hilfe, mit dem er in Richtung Wörpedahler Straße davonfuhr. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04792/956790 bei der Polizeistation Worpswede zu melden.

Auto landet nach Zusammenstoß im Vorgarten Schwanewede. Nach einem Zusammenstoß ist ein geparkter Toyota Kleinwagen am Montagnachmittag in einem Vorgarten an der Landstraße gelandet. Das Fahrzeug besitzt nur noch Schrottwert. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte ein 62-jähriger Autofahrer beim Befahren der Kreisstraße in Richtung Bremen den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Kleinwagen übersehen und war dagegen geprallt. Verletzt wurde beim dem Unfall niemand.

