Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 27.11.2022

Landkreise Verden und Osterholz/Scharmbeck (ots)

Guten Tag, anbei unsere Pressemeldung.

Pressemitteilung vom 27.11.2022

Bereich Achim

Achim

Einbruch in Einfamilienhaus Am Samstag zwischen 10:00 Uhr und 22:00 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Im Bult in Achim-Baden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Achim unter der 04202-9960 zu melden.

Ottersberg

Brand eines noch unbekannten Objektes Ein aufmerksamer Oytener entdeckte am Samstagmorgen auf dem Nachhauseweg einen Feuerschein in einem Wald im Bereich der Straße Am Moorhof in Ottersberg. Er alarmierte sofort die Rettungskräfte. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei war das zuvor brennende Objekt bereits vollständig niedergebrannt. Entsprechend kann derzeit nicht gesagt werden, was überhaupt genau gebrannt hat. Auch die Eigentümerin bzw. der Eigentümer ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache und den Umständen wurden von der Polizei Achim aufgenommen.

Blender

Gefährdung des Straßenverkehrs Am Samstagabend gegen 19:45 Uhr befuhr ein 59-jähriger Thedinghauser mit seinem BMW die Straße Meierkamp. Beim Einfahren auf die Blender Hauptstraße übersah er den VW Passat einer vorfahrtberechtigten, 48-jährigen Frau aus Bruchhausen-Vilsen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Frau leicht. An den Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Während der polizeilichen Aufnahme konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Alkoholgenusses sowie fahrlässiger Körperverletzung. Sein Führerschein wurde bis auf Weiteres beschlagnahmt.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Vollersode Schwerer Verkehrsunfall Am frühen Samstagnachmittag, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der B74, in Vollersode, Ortsteil Giehlermühlen, zu einem schweren Verkehrsunfall. Der achtundachtzigjährige Fahrzeugführer aus Gnarrenburg kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kollidierte schließlich mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde dadurch schwer verletzt im Pkw eingeklemmt, musste durch Kräfte der Feuerwehr befreit werden, und schwebte zeitweise sogar in Lebensgefahr. Auch seine 85-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus Gnarrenburg) musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Bundesstraße war für den Zeitraum von ca. zwei Stunden vollgesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000EUR geschätzt.

Bereich Verden

Achim/Langwedel

Unfall durch Unterzuckerung Am 26.11.2022, gegen 16:20 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen auffällig fahrenden BMW Mini auf der A27 in Fahrtrichtung Dreieck Walsrode. Noch während des Notrufgespräches und dem Erfragen weiterer Angaben, kollidierte der Mini-Fahrer mit der Mittelschutzplanke zwischen den Anschlussstellen Achim/Nord und Ost, setzte danach seine Fahrt aber fort. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel nahmen bei Passieren der AS Langwedel die Verfolgung des Mini auf und konnten selbst beobachten, wie der Mini am Ende des Beschleunigungsstreifens der Rastanlage in die Außenschutzplanke prallte und danach weiterfuhr. Sie sicherten den rückwärtigen Verkehr ab und konnten dem Mini-Fahrer signalisieren, auf dem Standstreifen anzuhalten, ohne dass es zu weiteren Gefährdungen kam. Der 52-jährige Fahrzeugführer aus Bremen wurde aus dem Auto geholt und auf dem Standstreifen gesichert. Hier stellten die Beamten fest, dass der Bremer in eine gefährliche Unterzuckerung gefallen war und keinerlei Erinnerung an seine Fahrt bzw. die Unfälle hatte. Durch die Einnahme von Zucker konnte der gefährliche Zustand des Mannes wieder normalisiert werden. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden am Fahrzeug und den Leitplanken auf rund 10.000,-EUR. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht gegen den 52-jährigen ein. Zeugen, die Angaben zu der Fahrweise des Mini, etwaigen Gefährdungen oder weiteren Unfällen machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232/945990 zu melden.

Langwedel-Etelsen

Trunkenheitsfahrt nach Streit In den frühen Morgenstunden des 27.11.2022 kommt es in Langwedel-Etelsen zu einer familiären Auseinandersetzung. Im Verlaufe dieser schlägt der Ehemann die Scheibe seines Fahrzeuges ein und fährt damit weg. Dabei fährt der 36-jährige Mann an eingesetzten Polizeibeamten vorbei. Die Beamten stoppen das Fahrzeug, da ihnen bekannt ist, dass der Mann alkoholisiert sein soll. Der durchgeführte freiwillige Atemalkoholtest zeigt über 1,1 Promille und bestätigt den Verdacht. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, sein Führerschein wird beschlagnahmt.

Verden

Mehrere Einbrüche in Geschäfte In der Nacht von Samstag auf Sonntag, in etwa zwischen 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr, brechen bisher unbekannte Täter in mehrere Geschäfte in der Fußgängerzone der Stadt Verden ein. Betroffen sind mindestens sechs Geschäfte in der Großen Straße. Die Zielrichtung/das Diebesgut sind bisher unbekannt. Alle Zeugen, die in dieser Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter: 04231-8060 zu melden.

