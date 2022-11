Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, 26.11.2022.

Landkreis Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz

- Keine presserelevanten Ereignisse -

Landkreis Verden

++ Zeugen gesucht ++

Verden. Ein unbekannter Dieb hat am Freitag, um 17:25 Uhr, in der Verdener Innenstadt beim dortigen Drogeriemarkt "Müller" Parfüm im Wert von etwa 600EUR entwendet. Anschließend ist der Täter mit seinem Fahrrad in Richtung Ostertorstraße geflüchtet und konnte zunächst von Passanten gestoppt werden. Der Täter hat sich losgerissen und das Fahrrad zurückgelassen, dann ist er weiter zu Fuß geflüchtet. Bei dem Täter handelt es sich um eine männliche, etwa 1,80m große Person von schlanker Statur. Die Person trug zur Tatzeit eine Brille, eine weiße Mütze und eine blaue Jacke. Die Polizei Verden sucht nun nach Zeugen die weitere Angaben über die unbekannte Person machen können. Hinweise werden unter 04231/8060 entgegengenommen.

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Posthausen. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend, kurz vor 20 Uhr, wurden in Posthausen drei Personen leicht verletzt. Die 33-jährige Unfallverursacherin missachtete mit ihrem Audi an einer Kreuzung das Rotlicht der dortigen Ampel und stieß mit dem VW Caddy eines 40-jährigen Ottersbergers zusammen, der gerade bei "Grün" in die Kreuzung einfuhr. Sowohl die Unfallverursacherin, ihre Beifahrerin, wie auch der 40-Jährige wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000,- EUR.

Verkehrssünder verursacht Verkehrsunfall

Am Freitagmittag, gegen 13:15 Uhr, wollten Beamte des Zolls einen polnischen Audi im Bereich der Anschlussstelle Achim-Nord kontrollieren. Dieser nutzte eine günstige Gelegenheit, um sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Diese endete jedoch bereits wenige Meter weiter im Kreisverkehr Embser Landstraße. Hier verunfallte er mit zwei weiteren Pkw derart, dass eine Person leicht verletzt wurde und zwei Pkw nicht mehr fahrbereit waren. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten der Polizei und des Zolls fest, dass der 32-jährige polnische Staatsbürger unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Eine geringe Menge Betäubungsmittel führte er zudem auch noch mit sich. Nun muss er sich wegen mehrerer Ermittlungsverfahren verantworten.

Auffahrunfall mit Folgen

Am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, ereignete sich ein folgenreicher Auffahrunfall an der "Ueser Kreuzung". Eine 33-jährige Audi Fahrerin bemerkte die aufgrund der rotlichtzeigenden Ampel vor ihr wartenden Pkw zu spät und fuhr auf den Dacia eines 69-Jährigen auf, welcher wiederum auf den davorstehenden Skoda eines 29-Jährigen aufgeschoben wurde. Dieser stieß anschließend noch gegen den davorstehenden Toyota einer 35-jährigen. Zwei Personen wurden leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von rund 9500,- EUR.

