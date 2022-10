Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Betrunkener bespuckt Polizisten

Widerstand bei Polizeieinsatz

München (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag leistete ein 19- Jähriger Widerstand gegen Polizisten am Bahnhof Gilching, nachdem er zuvor in einer S8 Reisende schlug. Die Bahnstrecke zwischen Germering und Gilching war kurzzeitig gesperrt. Kurz nach Mitternacht (20. Oktober) geriet der 19-jährige Deutsche mit einer bisher unbekannten Person in einer S8, Fahrtrichtung Herrsching, aneinander. Der 19-Jährige schlug den Unbekannten mit der Faust ins Gesicht, woraufhin drei Zeugen eingriffen. Dabei schlug der Gilchinger auch dem Helfer, einem 29-jährigen Deutschen, ins Gesicht. Am Haltepunkt Gilching flüchtete der 19-Jährige vor Eintreffen der Streifen. Zuvor verteilte er jedoch seine persönlichen Sachen auf dem Bahnsteig und schmiss sein Fahrrad ins Gleis. Durch Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei konnte der Mann gestellt werden. Aufgrund seiner enormen Aggressivität musste er gefesselt werden. Hierbei leistete er Widerstand, bespuckte mehrere Beamte und belegte sie mit Bedrohungen und Beleidigungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Nach einer durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Blutabnahme, verblieb der Mann auf freien Fuß. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung ermittelt. Der Unbekannte, den der 19-Jährige schlug, wird gebeten sich bei der Bundespolizei unter 089 515550 1111 zu melden. Aufgrund des Einsatzes war die Bahnstrecke zwischen Germering und Gilching für 45 Minuten gesperrt.

