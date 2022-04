POL-BO: Schwerer Unfall nach internistischem Notfall

Herne (ots) - Bei einer Kollision mit einem Pkw ist ein Kleinkraftradfahrer (59, Herne) am 11. April in Herne verletzt worden. Nach bisherigem Stand war der Herner gegen 11.50 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Heerstraße in Fahrtrichtung Cranger Straße unterwegs. Zeitgleich wollte ein 76-jähriger Recklinghäuser mit seinem Pkw von der Corneliusstraße aus kommend nach rechts in die Cranger Straße abbiegen. Dabei ...

