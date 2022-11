POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Autofahrer verletzt Fußgänger und flüchtet

Achim. Am frühen Sonntagmorgen gegen 4:30 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen Fußgänger auf der Obernstraße angefahren und anschließend Unfallflucht begangen, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Den Angaben des 25-jährigen Fußgängers zufolge sei dieser auf dem Fußweg der Obernstraße unterwegs gewesen, als er von dem unbekannten männlichen Autofahrer erfasst worden sei, der eine Grundstücksausfahrt verlassen habe. Während der junge Mann eine Kniefraktur erlitt, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt mit dem Wagen, vermutlich ein schwarzer Mercedes mit HB-Kennzeichen, in Richtung Innenstadt fort. Die Polizei Achim ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung, unterlassener Hilfeleistung und Unfallflucht. Hinweise zum Täter und dessen Auto nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Pkw geriet in Brand

Lilienthal. In der Klosterstraße geriet am Sonntag kurz vor 13 Uhr ein Pkw in Brand. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Citroen, der in Höhe des Kindergartens geparkt wurde, vollständig ab. Letztlich entstand am Wagen ein Totalschaden, die Höhe des Schadens beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Polizeikommissariat Osterholz geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Radfahrerin verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße (K5) wurde am Sonntag gegen 14:30 Uhr eine Radfahrerin verletzt. Eine 49-jährige VW-Fahrerin bog von der Jacob-Frerichs-Straße in die Bremer Straße ein und übersah dabei die herannahende 70-jährige Zweiradfahrerin, die hier auf dem Radweg unterwegs war. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht, woraufhin sie mit einem Rettungswagen in eine Bremer Klinik gefahren werden musste.

