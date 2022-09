POL-HA: Emst - Hochwertiges Werkzeug aus Kleintransporter gestohlen

Hagen-Mitte (ots) - In einer Tiefgarage in der Straße Sparkassen-Karree beobachtete eine Zeugin eine Verkehrsunfallflucht und fertigte ein Foto von dem Auto des Unfallverursachers an. Die Frau sah am Donnerstag (08.09.2022) gegen 12 Uhr, wie ein Jaguar rückwärts aus seiner Parklücke fuhr und mit einem in der gegenüberliegenden Parkreihe stehenden Mercedes ...

mehr