Polizei Münster

POL-MS: 33-jähriger Lkw-Beifahrer schwer verletzt - Schwerer Verkehrsunfall auf der A 43

Münster (ots)

Ein 33-jähriger Beifahrer eines Lkw-Fahrers ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (17.01., 02:35 Uhr) auf der Autobahn 43 bei Herne schwer verletzt worden.

Den ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 40-jährige Fahrer auf der Autobahn 43 in Richtung Münster unberechtigterweise bei Herne in den Schrankenbereich ein. Anschließend kam er mit seinem Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Betonschutzwand. Rettungskräfte brachten den 33-jährigen Beifahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus, der 40-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Die Autobahn 43 war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des Lkw in Fahrtrichtung Münster voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell